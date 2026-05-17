Sane’nin Türkiye aşkı

RAMS Park'ta düzenlenen kupa töreninde sahneye Tarkan'ın Dudu şarkısı ile çıkan Leroy Sane'nin bu tercihinin nedeni ortaya çıktı. Almanya'da çok sayıda Türk ile büyüyen ve arkadaşlık kuran Sane, o zamandan beri Türk müziklerini çok seviyor. Bu nedenle aşina olduğu ve sevdiği Tarkan'ın parçası ile platforma çıkan Sane, yaptığı dans ile de beğeni topladı.