Aslan kupasını alıyor

Üst üste dört sene toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşan G.Saray'da tüm sezonun başarısı bugün kutlanacak. Şampiyonluk kupasını RAMS Park'ta taraftarının önünde kaldıracak olan sarı-kırmızılılar, geçmiş senelerin aksine bu kez konser vermeyecek. Kutlamaların 19.05'te başlayacağı açıklanırken görsel şov düzenlenecek. Her sezon olduğu gibi futbolcular isimleriyle anons edilecek ve seçtikleri şarkı eşliğinde yeşil zeminde kurulan platforma adım atacak.

PLATFORM HAZIRLANDI

Bir süredir RAMS Park'ta yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyordu. Bugün tamamen hazır hale getirilen statta ses sistemi ve kupanın kaldırılacağı platform tamamen hazır hale getirildi. Satışa sunulan yaklaşık 52 bin biletin tamamen tükendiği ve RAMS Park'ın kapalı gişe bir şekilde kutlamaları beklediği öğrenildi. Kutlamaların ardından G.Saray'ın milli futbolcuları tatile çıkacak. Pazar günkü Kasımpaşa maçının ardından ise bütün takım izne ayrılacak.