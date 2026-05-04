Galatasaray'da Samsunspor mağlubiyetinin sebebi ortaya çıktı!
Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olarak 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatını bir sonraki haftaya erteledi. Karadeniz'de farklı yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, bitime 2 hafta kala Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alıyor. Galatasaray cephesinde ise yenilginin sebepleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray, Samsunspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek 26. şampiyonluğunu ilan etme şansını bir sonraki maça bıraktı.
Karadeniz'de farklı mağlup olan Galatasaray, son 2 hafta kala Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor.
Takvim'de yer alan habare göre; sarı-kırmızılıların Samsunspor maçında rehavete girmesinin nedeni ise maçtan önce Rams Park'ta yapılan idman!
Galatasaray teknik heyeti, Samsunspor maçından önceki statta yapılan antrenmanın pişmanlığını yaşıyor.
OKAN HOCA DERT YANDI
Stattaki çalışmada taraftarların meşalelerle takımlarına destek vermesi ve ortaya şampiyonluk kutlamaları gibi görüntülerin çıkması futbolcuları da psikolojik olarak etkiledi.
Yıldız oyuncular, "Şampiyon olduk" havasına girdi. Motivasyon düştü ve sonrasında ise şok skor ortaya çıktı.
Samsunspor deplasmanındaki facia adeta bağıra bağıra geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçından sonra bu konuya değindi.
Tecrübeli teknik adam, futbolculara rehavete girmeleri konusunda uyarılar yaptıklarını ancak buna rağmen kötü sonuçla karşılaştıklarını söyledi.