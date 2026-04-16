GALATASARAY HABERLERİ - Usta yazardan çarpıcı iddia! "Köstebeğin dili yok artık"

"Biz gazeteciler çalıştığımız servisleri haberin mutfağı olarak görürüz. En taze haberleri getirmek muhabirlerin işi; onları pişirmek, sayfaya taşımak editörlerin, günün menüsünü belirlemek ise spor müdürünün görevidir.Muhabirin o taze haberi kimseyle paylaşmaması istenir, hele ki malzeme turfandaysa! Muhtemel 11'leri de iletmek muhabirin görevidir ki ben meslek hayatımda 11'i doğru tahmin etmeyip laf işiten muhabir görmedim."

"Adı üzerinde muhtemel 11... Lafın geleceği yer şu: Gazeteci 11'i kurumuna iletir, kaynağını gizler, o kaynak kimse kulüp cephesinde Brütüs'tür, Truva Atı'dır, köstebektir teknik adamın gözünde."