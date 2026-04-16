CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GALATASARAY HABERLERİ - Usta yazardan çarpıcı iddia! "Köstebeğin dili yok artık"

Galatasaray'da "Köstebek" krizi yeniden gündemde. Okan Buruk'un açıklamaları sonrası gözler sızıntının kaynağına çevrilirken, Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk konuyla alakalı flaş bir yorum yaptı. İşte Timurlenk'in yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 10:24
"Köstebeğin dili yok artık…"
"Yine Nisan ayıydı. 21 yıl önce, oradaydım. Galatasaray, Kayseri deplasmanı için şehre gelmiş, otobüsten inerken telefonunu bulamayan Hagi kalabalık arasında kalmış ve o az Türkçesiyle "Dikkat aranızda hırsız var" demeye getirmiş ama haber, "Hagi, taraftara 'hırsız dedi' diye patlamıştı."

"Sosyal medyanın olmadığı, 200 telefonun video çekmediği yıllar... Hagi, Türkiye'de yeteneği büyük saygı gören ama Galatasaray ile kazandığı şampiyonluklar yüzünden rakip taraftarların da -doğal olarak- sevmediği, hoşlanmadığı bir futbol insanıydı."

"O gün telefon, Hagi'nin paltosunun astarına kaymış, telefonuna kavuşan Hagi'nin yönettiği takım ertesi gün, 4 golün de son 10 dakikada atıldığı Kayseri deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı..."

"Biz gazeteciler çalıştığımız servisleri haberin mutfağı olarak görürüz. En taze haberleri getirmek muhabirlerin işi; onları pişirmek, sayfaya taşımak editörlerin, günün menüsünü belirlemek ise spor müdürünün görevidir.Muhabirin o taze haberi kimseyle paylaşmaması istenir, hele ki malzeme turfandaysa! Muhtemel 11'leri de iletmek muhabirin görevidir ki ben meslek hayatımda 11'i doğru tahmin etmeyip laf işiten muhabir görmedim."

"Adı üzerinde muhtemel 11... Lafın geleceği yer şu: Gazeteci 11'i kurumuna iletir, kaynağını gizler, o kaynak kimse kulüp cephesinde Brütüs'tür, Truva Atı'dır, köstebektir teknik adamın gözünde."

"Okan Buruk, Göztepe maçının ardından bu rahatsızlığını açık açık basın toplantısında paylaşırken köstebeğin kim olduğunu biliyordu ya da sonraki 1-2 günde bu ismin kim olduğunu öğrendi."

"Okan Buruk da Hagi gibi kariyeriyle saygı gören, başarılarıyla rakipleri öfkelendiren bir futbol insanı… Hagi'den 21 yıl sonra anlamsız bir kaosun içinde Buruk'un takımı, evinde Kocaelispor ile berabere kaldı. Köstebek ne mi oldu? Yaşıyor ama dili yok artık…"

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
