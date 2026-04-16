Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a mı geliyor? Flaş transfer iddiası

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a mı geliyor? Flaş transfer iddiası

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi kıyasıya devam ederken gözler bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamalarına çevrildi. Alman basını Fenerbahçe'nin eski yıldızının Galatasaray'a transfer olma ihtimalini yazdı. Sarı kırmızılıların oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 09:13
Alman basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Kim Min-jae için girişimlere başladı.

Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoperin, sezon sonunda Alman deviyle yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

Kulübün, 29 yaşındaki savunmacının ayrılığına sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor.

Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden tecrübeli futbolcuyla sarı-kırmızılı yönetimin ciddi şekilde ilgilendiği, hatta oyuncunun şartlarını sormak için ilk temasların kurulabileceği konuşuluyor.

F.BAHÇE'DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kim Min-jae, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve kısa sürede Süper Lig'in en dikkat çeken stoperlerinden biri haline gelmişti.

Güney Koreli stoper bu sezon Bayern Münih formasıyla 31 maçta görev aldı.

Yıldız savunmacı 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Ezeli rakipler arasında transfer derbisi!
G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi!
DİĞER
Meğer her şey o diziyle başlamış! Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın ilk rolü şoke etti: Kimse bilmiyor!
Okul saldırganı İsa Aras Mersinli’nin profilinden ABD’li Elliot Rodger çıktı | Nedir bu İncel
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Asensio...
