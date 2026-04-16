Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a mı geliyor? Flaş transfer iddiası
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi kıyasıya devam ederken gözler bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamalarına çevrildi. Alman basını Fenerbahçe'nin eski yıldızının Galatasaray'a transfer olma ihtimalini yazdı. Sarı kırmızılıların oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 09:13
Sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden tecrübeli futbolcuyla sarı-kırmızılı yönetimin ciddi şekilde ilgilendiği, hatta oyuncunun şartlarını sormak için ilk temasların kurulabileceği konuşuluyor.
F.BAHÇE'DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Kim Min-jae, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve kısa sürede Süper Lig'in en dikkat çeken stoperlerinden biri haline gelmişti.
Güney Koreli stoper bu sezon Bayern Münih formasıyla 31 maçta görev aldı.
Yıldız savunmacı 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
