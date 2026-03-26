Salah radarda

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, sezon sonunda Anfield’a veda edeceği kesinleşen Mohamed Salah’ı yakından izliyor. 33 yaşındaki Mısırlı futbolcunun transfer şartları ile son durumu araştırılarak rapor hazırlanıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Son yıllarda kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlarla Avrupa'da ses getiren Galatasaray, yeni bir transfer hedefine odaklandı. Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Aslan, yeni sezonda da güçlü bir kadro kurmak istiyor. Liverpool'dan ayrılacağı kesinleşen ve resmi olarak açıklanan Mohamed Salah, sarı-kırmızılı takımın listesinde bulunuyor. Cimbom, Salah'ın transfer şartlarını ve son durumunu yakından araştırıyor. 33 yaşındaki Mısırlı yıldızın geleceğiyle ilgili kararı bekleniyor.

LIVERPOOL'DA TARİH YAZDI

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Mohamed Salah'ı isteyen kulüpler arasında Galatasaray'ın da olduğu belirtildi. Hücum hattında başta sağ açıkta olmak üzere tüm mevkiilerde oynayan Salah, Liverpool'da efsaneler arasında yer alıyor. 2017'den beri Anfield'da olan deneyimli yıldız, 435 maçta 255 gol attı, 122 asist yaptı. Liverpool'la 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 FA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 3 Lig Kupası ve 1 de Community Shield kazanan Salah, tarihe geçti.

RESMİ AÇIKLAMA

Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağı artık resmileşti. İngiliz kulübü, dün resmi hesaplarından yaptığı açıklamada, Salah'ın sezon sonunda kulüpten ayrılacağı belirtildi. Mısırlı futbolcu da bir paylaşım yaparak "Burada geçirdiğim zaman hayatımın en güzel dönemiydi" dedi.

RAMS PARK'TAN ETKİLENDİ

Liverpool formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki kez Galatasaray'a rakip olan Mohamed Salah, RAMS Park'tan çok etkilenmişti. Galatasaray taraftarının kurduğu baskı, atmosfer ve tezahüratlardan etkilenen Mısırlı yıldız, bu durumu dile getirmişti. Hareketleriyle de atmosfere vurgu yapan Salah'ın tercihinde bu detayın önemli olması bekleniyor.

