UEFA'dan 'dev' gelir

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren ve son 16 turuna kadar ilerleyen Galatasaray'ın maddi kazancı da dikkat çekti. Devler Ligi'nde 12 maça çıkan Aslan, toplamda 53.53 milyon euroluk gelir elde etti. Bu sezon Devler Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre "ayak bastı parası" olarak 18.62 milyon euro kazandı. Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Cimbom bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5.08 milyon euroluk gelire uzandı. Ligde ilk 24'e kalarak son 16 turu play-off turu maçı oynamaya hak kazanan ve 1 milyon euroluk prime uzanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmesiyle kazancına 11 milyon euro daha ekledi. Yayın havuzu değerlemesinden 6.41 ila 10.41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon euro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2.42 milyon euro oldu.

OSİMHEN'İ KARŞILADI

İç sahada yapılan 6 karşılaşma sayesinde maç günü gelirleri de eklenince 70 milyon euroyu aşan bir gelir yakalandı. Sezon başında Napoli'den 75 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeliyle getirilen Victor Osimhen'in kazancı böylece sağlanmış oldu.