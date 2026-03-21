CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA'dan 'dev' gelir

Devler Ligi’nde son 16 turuna çıkan Galatasaray, UEFA gelirleriyle 53.5 milyon euroyu buldu. Cimbom, en çok gelir elde eden Türk takımı oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren ve son 16 turuna kadar ilerleyen Galatasaray'ın maddi kazancı da dikkat çekti. Devler Ligi'nde 12 maça çıkan Aslan, toplamda 53.53 milyon euroluk gelir elde etti. Bu sezon Devler Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre "ayak bastı parası" olarak 18.62 milyon euro kazandı. Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Cimbom bu performansıyla 7 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5.08 milyon euroluk gelire uzandı. Ligde ilk 24'e kalarak son 16 turu play-off turu maçı oynamaya hak kazanan ve 1 milyon euroluk prime uzanan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmesiyle kazancına 11 milyon euro daha ekledi. Yayın havuzu değerlemesinden 6.41 ila 10.41 milyon euro (ortalama 8,41 milyon euro) kazanan Galatasaray'ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2.42 milyon euro oldu.

OSİMHEN'İ KARŞILADI

İç sahada yapılan 6 karşılaşma sayesinde maç günü gelirleri de eklenince 70 milyon euroyu aşan bir gelir yakalandı. Sezon başında Napoli'den 75 milyon euroyu bulan bir bonservis bedeliyle getirilen Victor Osimhen'in kazancı böylece sağlanmış oldu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
