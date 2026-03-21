Çalhanoğlu sesleri

İtalya'da La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferiyle alakalı önemli bir iddiada bulundu. Sarı-kırmızılıların, Çalhanoğlu konusunda girişimleri hızlandırdığını ve transferi yaz döneminde bitirmek istediği belirtildi. İnter'in de 32 yaşındaki yıldızdan bonservis beklediği bildirildi. Bunun üzerine İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde teklif gelmesi halinde 10 ila 15 milyon euroluk bonservis beklediği ifade edildi.