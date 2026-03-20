Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Aslan sakata geldi

Şampiyonlar Ligi'nde özlediğimiz başarıları bu sezon Türkiye'ye yaşatan G.Saray, Liverpool yenilgisi sonrasında Avrupa defterini tamamen kapattı. Sarı- kırmızılılar, son 16 turunda Liverpool'a elenerek çeyrek final şansını başka bahara bırakırken, 4-0'lık yenilgi kadar G.Saraylı taraftarları üzen gelişmeler de yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde özlediğimiz başarıları bu sezon Türkiye'ye yaşatan G.Saray, Liverpool yenilgisi sonrasında Avrupa defterini tamamen kapattı. Sarı- kırmızılılar, son 16 turunda Liverpool'a elenerek çeyrek final şansını başka bahara bırakırken, 4-0'lık yenilgi kadar G.Saraylı taraftarları üzen gelişmeler de yaşandı.

Hem Victor Osimhen hem de Noa Lang yaşadıkları ciddi sakatlıklar yüzünden karşılaşmayı tamamlayamadı.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiği açıklanırken, Noa Lang'ın parmağında ise ciddi bir kesik meydana geldiği belirtildi. Hollandalı oyuncuya İngiltere'de hemen müdahale edildi ve operasyona alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından Lang'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Osimhen'in ise İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verilecek

