CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Çocukluk hayalim

Çocukluk hayalim

İlk kez Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Sara, "Çocukluk hayalimden de öte, milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük bir hedefiydi" diye konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Çocukluk hayalim

G.Saray'ın 1.5 sene önce İngiliz ekibi Norwich City'den 18 milyon euro'ya renklerine kattığı Gabriel Sara kısa süre içerisinde gösterdiği performansla beğeni topladı. Sambacı hayalini de gerçekleştirerek kariyerinde ilk defa Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Ülkesinin Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna seçilen Sara, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Çocukluk hayalimden de öte, milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük bir hedefiydi.

Her şey doğru zamanda gerçekleşir. Brezilya formasını giyecek olmaktan çok mutlu ve motiveyim; kendime yer edinmek ve yeni başarılara ulaşmak için çok çalışacağım." Sara'nın ardından Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de yıldız isimle ilgili değerlendirmede bulundu. Sara'nın başarılı bir performans sergilediğini belirten Ancelotti, "Kendi liginde iyi bir performans gösterdiği için burada olmayı hak etti. G.Saray'da çok iyi oynadığı için yakından görmek istedim" dedi.

GABRİEL SARA'YA KUTLAMA

Sarı-kırmızılı takımın dün İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmanda Gabriel Sara'yı takım arkadaşları özel olarak kutladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımların yanı sıra dünkü çalışma sırasında oyuncular iki yana dizilerek Sara'yı aralarından geçirip şaka yoluyla tebrik ettiler.

Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
Buruk'tan flaş karar! Liverpool maçı 11'i...
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 19. gün | İran'ın gölge lideri Ali Lacirani öldürüldü
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi!
Saran: Vazgeçme şansımız yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... 01:41
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! 01:41
Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen... Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen... 01:41
Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... 01:41
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup! 01:41
Saran: Vazgeçme şansımız yok! Saran: Vazgeçme şansımız yok! 01:41
Daha Eski
F.Bahçe, Nene'yle kazandı! F.Bahçe, Nene'yle kazandı! 01:41
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 01:41
Kadıköy'de tribünler boş kaldı! Kadıköy'de tribünler boş kaldı! 01:41
"Ben de hayal kırıklığına uğradım!" "Ben de hayal kırıklığına uğradım!" 01:40
İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! 01:40
Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı 01:40