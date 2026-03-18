Çocukluk hayalim

G.Saray'ın 1.5 sene önce İngiliz ekibi Norwich City'den 18 milyon euro'ya renklerine kattığı Gabriel Sara kısa süre içerisinde gösterdiği performansla beğeni topladı. Sambacı hayalini de gerçekleştirerek kariyerinde ilk defa Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Ülkesinin Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna seçilen Sara, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Çocukluk hayalimden de öte, milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük bir hedefiydi.

Her şey doğru zamanda gerçekleşir. Brezilya formasını giyecek olmaktan çok mutlu ve motiveyim; kendime yer edinmek ve yeni başarılara ulaşmak için çok çalışacağım." Sara'nın ardından Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de yıldız isimle ilgili değerlendirmede bulundu. Sara'nın başarılı bir performans sergilediğini belirten Ancelotti, "Kendi liginde iyi bir performans gösterdiği için burada olmayı hak etti. G.Saray'da çok iyi oynadığı için yakından görmek istedim" dedi.

GABRİEL SARA'YA KUTLAMA

Sarı-kırmızılı takımın dün İstanbul'da gerçekleştirdiği son antrenmanda Gabriel Sara'yı takım arkadaşları özel olarak kutladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımların yanı sıra dünkü çalışma sırasında oyuncular iki yana dizilerek Sara'yı aralarından geçirip şaka yoluyla tebrik ettiler.