Singo’ya yakın takip

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Sakatlığın ardından gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo'nun ismi Avrupa takımları ile anılmaya devam ediyor. Daha önce İngiliz ekibi Liverpool'un radarına girdiği iddia edilen Singo'yu bu kez Napoli takip ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre serbest kalma bedeli 60 milyon euro olan Singo için Napoli yazın kapıyı çalacak.