Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Tahkim'e başvuracağız

Galatasaray, yayın gelirindeki şampiyonluk payının kaldırılmasıyla ilgili Tahkim Kurulu’na gidiyor. Eray Yazgan, “25 şampiyonluktan dolayı hakkımız var. Gelirlerin devamı için başvurumuz olacak” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'de yayın geliri dağılımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna başvuracaklarını söyledi. Eray Yazgan, "Konuyla ilgili tahkim kuruluna gideceğiz. 25 şampiyonluktan dolayı hakkımız var. Bu gelirlerin devamı için tahkime başvurumuz olacak. Eminim Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bu konuda başvurusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

GELİR KAYBIMIZ OLACAK

Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, TFF'nin şampiyonluk priminin Galatasaray'a etkisine değinerek, "Bu karar içinde bulunduğumuz sezon uygulansaydı Galatasaray'ın yaklaşık 192 milyon lirayı bulan bir para kaybı olacaktı. Önümüzdeki sezon için ise hesapladığımızda enflasyona göre artırıldığında 260-280 milyon lira civarında ciddi bir gelir kaybımız olacak. Benzer kayıplar Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir için de oluşacaktır" sözleriyle yorumladı.

GİDERLERİ KARŞILAMIYOR

Eray Yazgan, Süper Lig'deki yayın gelirinin dağıtımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluk priminin kaldırılmasının yanlış olduğunu söylediğimizde, 'Avrupa'dan örnek alıyoruz.' diyorlar. Bu sene 7.9 milyar lira yayın geliri var. TFF, sadece 5.7 milyar lirasını Süper Lig kulüplerine dağıtıyor. Federasyon, yüzde 28'ini kendine alıyor. Türkiye'de galibiyete verilen 8 milyon lira, bazı kulüplerin deplasman masraflarına dahi yetişemiyor. Evinde galibiyet bile alsa stadının giderlerini karşılamıyor."

LIVERPOOL ÖRNEĞİ

Mevcut yayın gelirleriyle Avrupa ile rekabet etmenin zor olduğunu vurgulayan Eray Yazgan, şöyle konuştu: "Dileğimiz, önümüzdeki ihalede bu rakamların kat kat artmasıdır. Şu anda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşıyoruz. Liverpool'un geçen seneki hasılatı yaklaşık 836 milyon euro. Bunun 320 milyon eurosu yayın gelirlerinden geliyor. Yaklaşık 8 yıl önce yayın ihalesi 500 milyon eurolara kadar çıkmıştı."

F.BAHÇE ALGI ÇABASINDA

Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye VAR konusunda göndermelerde bulunarak, "VAR'dan şikayet edecek en son takım Fenerbahçe'dir. Bu sezon Fenerbahçe maçlarında toplamda 14 kez VAR incelemesine gidilmiş. 12'si Fenerbahçe lehine, 2'si aleyhine çıkmış. Bir algı çabasındalar. Bu sezon Süper Lig'de 50 sarı kart görmüşüz. Maç başına 2 sarı karta denk geliyor. Avrupa'daki 11 maçımızda ise 23 sarı kart gördük. Bu da maç başına 2.1 sarı kart demek. 'Galatasaray Süper Lig'de az kart görüyor, Avrupa'da ise hakemler farklı davranıyor.' gibi yorumlar yapılıyor" değerlendirmesini yaptı.

YABANCI VAR MESAJI

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı VAR uygulamasının gerektiğini belirtti: "Bizim için iyi ve kötü hakem ayrımı var. 2 yıl önce de söylüyorduk, bugün de aynısını söylüyoruz. Performansı düşük hakemler yerine Avrupa'nın 5 büyük liginden hakemleri davet edelim. En azından VAR'da görev alsınlar

