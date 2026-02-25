Yan bakılmıyor

Süper Lig'de 3 yıllık bir serinin ardından Avrupa'da istediği ritmi bulan G.Saray, 2000 yılı ruhunu geri getirdi. O dönemde Fatih Terim yönetiminde lige damgasını vurduktan sonra Avrupa'da kupalar kazanan sarı-kırmızılılar yine bu yolda çalışmalarını sürdürüyor. Sezon öncesinde hedefini en az son 16 olarak G.Saray bunu başarmaya çok yaklaştı. Avrupa'daki son maçlar da G.Saray'ın turu rahat bir şekilde geçeceğini gösteriyor.

G.Saray, Avrupa kupalarında çıktığı son 19 müsabakanın 13'ünde yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, 10'u Avrupa Ligi'nde, 9'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk da G.Saray'ın başında 35 kez Avrupa maçına çıktı. Buruk yönetimindeki G.Saray bu maçların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik yaşadı.