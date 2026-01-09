Okan Buruk fark yaratıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe karşısındaki başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Başarılı çalıştırıcı, sarı- kırmızılı takımın başında F.Bahçe'ye 9 kez rakip oldu. Buruk, bu derbilerde 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise toplamda F.Bahçe ile 22 kez karşılaştı. 9 galibiyet alan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik gördü.