Noa Lang şartı

Kadrosunu güçlendirmek isteyen G.Saray, bazı bölgeler için kiralama formülü üzerinde duruyor. Bunların başında da kanat transferi geliyor. Sane, Barış ve Yunus Akgün'ün arkasında onların yokluğunda başarıyla forma giyecek bir isim bakan sarı-kırmızılılar, menajerler aracılığı ile önerilen Noa Lang'a sıcak bakıyor. Napoli'den ayrılma kararı veren Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma katılmaya sıcak bakıyor. Ancak burada İtalyan ekibinin tutumu büyük önem taşıyor.

26 yaşındaki futbolcuyu zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, oyuncunun sergileyeceği performansa göre kararını sezon sonunda vermek istiyor. Napoli ise sezon başında 25 milyon euro ödediği Lang'ı satın alma opsiyonu ile göndermeyi planlıyor. Napoli inadını kırarsa yönetim hemen harekete geçerek imzaları atacak. Ancak Napoli zorunlu opsiyonda diretirse G.Saray başka alternatiflere yönelecek. Lang da Napoli'ye ayrılık için baskı yapıyor.