Can Armando Güner hazır

Sarı-kırmızılıların listesindeki Can Armando Güner, 18 yaşına bastı ve Galatasaray'la profesyonel sözleşme imzalamasının önünde engel kalmadı. Babası Türk, annesi Arjantinli olan Can, hücum hattında her bölgede görev yapabiliyor ve geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor. Ancak son anda Can Armando Güner'le yapılan görüşmelerde az bir fark kaldı. Genç oyuncu da Galatasaray forması giymek istiyor.