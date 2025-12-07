Monaco'ya bilendiler

Cimbom, Devler Ligi'nin 6. haftasında salı günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde, Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla sürdü.
Cimbom, Devler Ligi'nin 6. haftasında salı günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde, Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla sürdü.