Haberler Galatasaray Kadıköy Aslanı

Kadıköy Aslanı

Sarı-kırmızılıların kritik F.Bahçe derbisi öncesinde deplasmanlarda aldığı başarılı sonuçlar ön plana çıkıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Kadıköy Aslanı

Sarı-kırmızılıların kritik F.Bahçe derbisi öncesinde deplasmanlarda aldığı başarılı sonuçlar ön plana çıkıyor. Kadıköy'de rakibini 23 Şubat 2020 tarihinde 20 sene sonra yenmeyi başaran sarı-kırmızılılar, bu tarihten itibaren deplasmanda büyük bir üstünlük kurdu. Hatta Kadıköy'deki derbilerde evinde oynadığı maçlardan daha başarılı olduğu söylenebilir.

Bu tarihten itibaren Galatasaray 7 kez Kadıköy deplasmanında F.Bahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, 2020 yılındaki maçla birlikte 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 karşılaşmada 5 kez sahadan galip ayrıldı. Kanarya ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Cimbom bugün de başarılı grafiğini sürdürmeye çalışacak.

