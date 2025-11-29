Osimhen umudu

Dev derbiye doğru Galatasaray'da gündem sakat futbolcuların durumu oldu. Victor Osimhen başta olmak üzere sakatlığı bulunan isimlerin durumu mercek altında. Okan Buruk ve yardımcıları, sürekli olarak sağlık ekibiyle bir araya geliyor. Okan Buruk, sakat futbolcular için bilgi alarak F.Bahçe derbisi öncesi hazırlıklarını yapıyor. Osimhen'i Fenerbahçe deplasmanında kullanmak isteyen Buruk, Nijeryalı golcünün durumunu izliyor. Osimhen'in Kadıköy'de sahada olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Mario Lemina da ilk 11'de olacak.