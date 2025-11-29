Kadıköy’de kaybetmiyor

Fenerbahçe derbisine artık sayılı saatler kala Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'un Kadıköy karnesi dikkat çekiyor. Başarılı teknik adamın, 2022'den beri görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda hiçbir Kadıköy deplasmanında mağlup olmadı. Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. Cimbom, 52 yaşındaki teknik adamın döneminde ciddi bir üstünlük sağladı.

2022-23 sezonunda Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazanmıştı. 2023-24 sezonunda da mücadele 0-0 tamamlanmıştı. 2024-2025 sezonunda ise hem lig hem de Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Okan Buruk'un ekibi, kupada 2-1 kazanırken, ligde de 3-1'lik galibiyet aldı. Okan Buruk ve Galatasaray, söz konusu sezonlarda Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy avantajını da kullanarak hep şampiyon oldu.

FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜN

Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda göreve başladığı Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı sadece 1 yenilgi aldı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı 8 maça çıkan Aslan, toplamda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve 1 de yenilgi aldı.

TEK YENİLGİSİ RAMS PARK'TA

Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev aldığı son 3.5 senelik dönemde Fenerbahçe'ye karşı sadece 1 kez kaybetti. Galatasaray, o tek yenilgiyi de 2023-2024 sezonunda RAMS Park'taki maçta 1-0'lık skorla yaşadı. Cimbom aynı şekilde, Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı evinde sadece 1 kez 2022-2023 sezonunda 3-0'lık skorla kazandı.

3 İSİM CEZALI

Cimbom'da sakat oyuncular kadar cezalı isimler de öne çıkıyor. Kırmızı kart cezası olan Roland Sallai'nin yanısıra hak mahrumiyeti olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da forma giyemeyecek.

21 KEZ SAHAYA ÇIKTI

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ile 21 kez karşılaştı. Başarılı hoca; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken sarı-lacivertlilere rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.