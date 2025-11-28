Takviye yapacağız

G.Saray'da dün Tekerlekli Sandayle Basketbol Takımının sponsoru Fuzul ile yapılan imza töreninde Başkan Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapacaklarını belirterek taraftarları heyecanlandıran Başkan Özbek, şöyle devam etti: "Ara transfer dönemine az zaman kaldı. Konuyu hocamızla, teknik ekibimizle yönetim kuruluyla beraber zaten her gün tartışıyoruz. Sessiz ama çok nitelikli bir çalışmayla transfer dönemine hazırlanıyoruz.

BİZE YAKIŞAN BİR DERBİ OLSUN

Hocamın talebi çerçevesinde, teknik ekibimizin gördüğü eksiklikleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. F.Bahçe ile oynayacağımız maç Türkiye ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenen derbi olacak. Her şeyden evvel bu derbinin bizlere yakışan, ülkemize yakışan, sakatlığın olmadığı, dostluk içinde olmasını istiyorum. Hakemden geçtiğimiz kaotik günlerdeki tartışmalara sebebiyet vermeyecek bir yönetim tarzı sergilemesini arzu ediyorum. Hem VAR'ın hem de hakemin gerekli itinayı göstermesini istiyorum. Herkes derbide elinden gelenin en iyisini yapacaktır."

ASIL HEDEF AVRUPA

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran'ı daha önceden tanıdığını hatırlatan Başkan Özbek, "Türkiye'de 86 milyon vatandaşın hepsi futbolla ilgili. Herkesin bir görüşü var, tuttuğu bir takım var. Herkesin maçlardan sonra yaptığı yorumlar var. Bizim amacımız Türk futbolseverlere iyi performans izletmek ve asıl hedefimiz Avrupa'da başarılı olmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın misyonumuz bu" dedi.

TOPLUMU GERMEYELİM

Kritik F.Bahçe maçı öncesinde dostluk mesajları veren Başkan Dursun Özbek sözlerini şöyle noktaladı: "Toplumu germeye gerek yok. Neticede uzun lig maratonunun bir maçı. Daha çok uzun yol var. Gerginlik olmaması toplumsal açıdan çok iyi bir şey. İki büyük kulüp, taraftar kitlelerini etkiliyor. Toplumsal gerginlik haline geliyor. Buna hiç gerek yok. Bu seviyede kalması sevindirici. İnşallah böyle devam eder."

HAKEM MAÇA ETKİ ETTİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki Gilloise yenilgisini hiç hesaplamadıklarını belirten Başkan Özbek, hakemin yönetimini de eleştirerek, "Maçı izleyeneler görmüştür, buradaki alınan neticeyi etkileyen bazı parametreler var. Bunların başında özellikle milli maçlara verilen aradan sonraki takımların başına gelen sakatlık süreçleri etkili olmuştur. Önemli faktörlerden biri de hakemin verdiği kararlardı. Neticeye etki ettiği çok net, çok açık bir şe kilde görülüyor" dedi.

EDERSON MESAJI

PFDK'ya sevk edilen F.Bahçe'nin kalecisi Ederson'un yaptığı harekete de değinen Özbek, "O federasyonun işi. Daha önce benzer uygulamalar zaten vardı. Federasyon tüm bunların ışığında bütün bunları dikkate alarak değerlendirecektir. Örnekleri var, onun dışında bir uygulamaya gideceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.