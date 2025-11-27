CANLI SKOR ANA SAYFA
Varsa yoksa Osimhen

Ligdeki kritik Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala Galatasaray alarma geçti. Teknik heyet başta olmak üzere herkes Victor Osimhen’in takıma dönmesini hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde US Gilloise yenilgisiyle üzülen Galatasaray, artık tamamen Fenerbahçe derbisine odaklandı. Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi, 1 Aralık Pazartesi deplasmanda çıkacakları Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarına başladı. Bu hazırlıklar kapsamında Victor Osimhen'in durumu büyük önem kazandı. US Gilloise maçında riske edilmeyen dünyaca ünlü golcünün sağlık raporları yakından inceleniyor. Sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olan sarı-kırmızılı teknik heyet, Osimhen'i mutlaka Fenerbahçe derbisinde kullanmak istiyor.

SAHADA OLMAYI ÇOK İSTİYOR

Okan Buruk, Osimhen'i hem performansı hem de saha içinde takıma yaptığı liderlikle çok beğeniyor. US Gilloise ve Gençlerbirliği maçlarında da Nijeryalı yıldızın yokluğu fazlasıyla hissedildi. Bu nedenle Fenerbahçe deplasmanında adeta bir liderlik maçına çıkacak Aslan'da Osimhen'in oynamasına büyük önem veriliyor. Aynı şekilde 26 yaşındaki forvet de Kadıköy'deki dev maçta mutlaka sahada olmak istiyor. Osimhen'in de US Gilloise maçında risk almayarak kendisini derbiye sakladığı ifade edildi. Son karar kısa sürede teknik heyet ve sağlık ekibiyle alınacak.

Olmadığında sıkıntı

Galatasaray, Avrupa'da Osimhen'in forma giymediği 5'inci maçı da kazanamadı. 10 Avrupa kupası maçında tam 12 gol atan Osimhen'in oynadığı karşılaşmalarda ise tek yenilgi yaşandı.

DERBİLERDE BAŞARILI

Victor Osimhen, geçen sezondan bu yana Galatasaray formasıyla derbilerde attığı gollerle öne çıktı. Lig ve kupa maçlarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 5 gol atan Osimhen, büyük maçları seviyor. Fenerbahçe'ye 2, Trabzonspor'a 2 ve Beşiktaş'a 1 gol atan Nijeryalı yıldız, takımın en önemli kozlarından biri.

