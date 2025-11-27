CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan acil çağrı: Lookman

Galatasaray'da son oynanan Union karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası yönetim temaslara başladı. Sarı kırmızılılarda acil toplantı kararı alınırken gündemin ilk sırasında Lookman vardı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Galatasaray'da, Union Saint-Gilloise maçında alınan skorun ardından kadrodaki eksikler bir kez daha göze çarptı.

Sarı kırmızılı yönetim devre arasında yeni çilek transferleri için acil eylem planına geçti.

Hedefte birçok isim var ancak ilk hamle Atalanta'nın Nijeryalı hücum oyuncusu Ademola Lookman için gerçekleştirilecek.

28 yaşındaki süper yıldızın market değeri 40 milyon euro ama Serie A ekibi 50 milyon euro talep ediyor.

Cimbom'un bu parayı gözden çıkardığı belirtildi. Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 1.74 boyundaki futbolcu bu sezon Serie A'da 8 maça çıkıp 1 gol attı. Sarı kırmızılı yönetim, temasları hızlandırma kararı aldı.

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
DİĞER
