Galatasaray'dan acil çağrı: Lookman

Galatasaray'da son oynanan Union karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası yönetim temaslara başladı. Sarı kırmızılılarda acil toplantı kararı alınırken gündemin ilk sırasında Lookman vardı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
28 yaşındaki süper yıldızın market değeri 40 milyon euro ama Serie A ekibi 50 milyon euro talep ediyor.
Cimbom'un bu parayı gözden çıkardığı belirtildi. Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 1.74 boyundaki futbolcu bu sezon Serie A'da 8 maça çıkıp 1 gol attı. Sarı kırmızılı yönetim, temasları hızlandırma kararı aldı.