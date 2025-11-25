Her yerde Aslan kesiliyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 14 maçın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 4'ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Son 22 Şampiyonlar Ligi maçında ise Cimbom 5 galibiyet elde edebildi. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
