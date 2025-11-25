CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Her yerde Aslan kesiliyor

Her yerde Aslan kesiliyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 14 maçın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 4'ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Son 22 Şampiyonlar Ligi maçında ise Cimbom 5 galibiyet elde edebildi. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Her yerde Aslan kesiliyor
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 14 maçın 11'inde mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 4'ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Son 22 Şampiyonlar Ligi maçında ise Cimbom 5 galibiyet elde edebildi. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
Lewa'dan F.Bahçe'ye transfer şartı!
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi
DİĞER
Fenerbahçe'den Ferencvaros maçı öncesi oyuncu değişikliği! UEFA'ya resmen bildirildi...
Türkiye ve Güney Kore arasında nükleer anlaşma: İmzalar atıldı | Başkan Erdoğan: "Önemli bir adım olarak görüyorum"
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine...
Yapay zeka şampiyonu açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 01:00
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 01:00
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 00:59
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 00:58
Tekke'den Visca açıklaması! Tekke'den Visca açıklaması! 00:24
Fırtına İstanbul'da kazandı! Fırtına İstanbul'da kazandı! 00:24
Daha Eski
İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! 00:24
Trabzonspor'da Visca şoku! Trabzonspor'da Visca şoku! 00:24
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 00:24
Maçta kırmızı kart kararı! Maçta kırmızı kart kararı! 00:24
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... 00:24
Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı 00:24