Süper Icardi

Krallık yarışında Onuachu ve Shomurodov’un ardında yer alan İcardi, Süper Lig’de gollerini sıralamaya devam ediyor. G.Birliği önünde hem fileleri sarstı hem de Barış’ın golünü hazırladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da aldığı fazla izin ve fiziksel durumu nedeni ile zaman zaman eleştirilen Mauro İcardi, en iyi yanıtı sahada vermeye devam ediyor. Arjantinli futbolcu hem attığı gollerle hem de ilerideki etkisi ile Süper Lig'de fark yaratıyor. Avrupa'da henüz fileleri sarsamayan Kral, Türkiye'de ise 13 haftada attığı 7 golle Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. 8'er golü bulunan Onuachu ve Shomurodov'u takip Mauro eden İcardi bunların hepsini rakiplerine göre çok daha kısa bir süre içerisinde yapmayı başardı. Hem de hazır olmamasına rağmen...

HER 85 DAKİKADA BİR ATIYOR

Victor Osimhen'in sakatlığında sadece iki antrenmanla G.Birliği önünde sahaya çıkan Arjantinli futbolcu, fiziksel olarak hazır olmadığı için rakiplerine oranla kısa süre aldı. 13 haftada toplamda 595 dakika sahada kalabilen Tangocu, her 85 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 3 veya daha fazla gol atan futbolcular arasında İcardi en sık skor üreten isim olan İcardi, yine farkını göstermeyi başardı. G.Birliği maçında 1 gol atan, Barış'ın sayısının da hazırlayıcısı olan Arjantinli'nin bir şutu da direkten döndü.

45 DAKİKA YETİYOR

Henüz istenen seviyeye ulaşamasa da İcardi'ye sahada kaldığı kısa süre de yetiyor. 13 haftada 7 farklı maçta gol sevinci yaşayan İcardi, bunların 6'sını sahada kaldığı 45 dakikadan daha kısa süre içerisinde kaydetmeyi başardı. Arjantinli oyuncu sahada az kalıyor ama öz kalıyor.

PENALTISIZ KRAL

Mauro İcardi bu sezon kaydettiği 7 golü de akan oyunda kaydetti. Beyaz noktaya hiç gelmeyen 32 yaşındaki futbolcu, penaltısız krallık yarışında zirveye yerleşti. Shomurodov ile birlikte penaltı kullanmadan 7 gole ulaşan İcardi, bu alanda zirveyi paylaştı.

