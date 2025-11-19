CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Osimhen ile ilgili gelişme!

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Osimhen ile ilgili gelişme!

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla sahalara dönerken, Nijerya Milli Takımı’ndaki son sakatlığıyla yeniden gündeme geldi. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Teknik ekip ve kulüp sağlık heyeti şu anda oyuncunun durumunu değerlendiriyor.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Osimhen ile ilgili gelişme!

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Victor Osimhen, milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi futbolcunun forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. Kulüp sağlık ekibi Osimhen'in durumunu değerlendirmeyi sürdürürken, teknik direktör kararını oyuncunun son kontrollerine göre verecek. Peki, Victor Osimhen Fenerbahçe-Galatasaray maçında oynayacak mı? Osimhen derbide forma giyecek mi? Victor Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler...

OSIMHEN SAKATLANDI MI?

26 yaşındaki golcü, Nigeria national football team'nin Democratic Republic of the Congo national football team karşılaşmasında ilk 45 dakikada sahada kaldı ancak devre arasında sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alındı. Milli takım heyeti hamstring bölgesinde zorlanma tespit ettiğini açıkladı.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Nijerya basınında çıkan haberlere göre, oyuncunun sahadan çıkmasının ardından yapılan ilk kontrollerde ciddi bir hasar gözlemlenmedi ancak kesin tanı için ileri tetkikler önerildiği belirtildi.

OSIMHEN FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Galatasaray cephesinde ise Osimhen'in İstanbul dönüşünde geniş kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçeceği ve kulüp doktorlarının süreci yakından takip ettiği belirtildi. Eski sakatlığıyla bağlantılı olmadığı vurgulanan bu yeni adale sorununun ne kadar sürede iyileşeceği ise yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

