Görüşme odasına

Galatasaray geleceği merak konusu olan Mauro İcardi ile önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncunun İtalya'dan taliplerinin bulunması üzerine sarı-kırmızılı yönetim harekete geçme kararı aldı. Normal şartlarda ocak ayından sonra İcardi ile masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılılar bunu erkene çekme kararı aldı. Ancak İcardi'nin mevcut durumdaki 10 milyon euro'luk maaşını aşağıya çekmesi istenecek.

İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Senelik 6+4 milyon euro kazanan Arjantinli oyuncu, sarı-kırmızılılarda mutlu. Ancak taraflar arasındaki görüşmelerde maaş konusunda orta yolun bulunup bulunmayacağı ise merak konusu. İtalyan basını her gün İcardi ile bazı takımların ismini bir araya getirirken oyuncunun gelecek tekliflere göre hareket edeceği iddia edildi. Sakatlığın ardından fiziksel olarak istenen seviyeye gelemeyen İcardi'nin performansı da zaman zaman eleştiri konusu olmuştu.