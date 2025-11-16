Galatasaray'ın Afrika Uluslar Kupası kabusu! İşte o yıldızların kaçıracağı maçlar

Son 2 maçta 5 puan kaybeden ve 1 puan farkla ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıları büyük tehlike bekliyor. 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında Afrika Uluslar Kupası düzenlenecek. Galatasaray'ın dört as oyuncusu bu organizasyonda ülkelerini temsil edecek. Osimhen (Nijerya), Lemina (Gabon), Singo (Fildişi Sahilleri) ve Jakobs (Senegal) Süper Lig'de iki maçın yanı sıra Turkcell Süper Kupa'daki Trabzonspor eşleşmesini kaçıracak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DE TEHLİKEDE

Şu an performansı yüksek sesle eleştirilen Icardi, Osimhen'in yokluğunda Aslan'ın en önemli gol silahı olacak. Singo yerine Macar oyuncu Sallai sağ beke geçecek, 45 gün hak mahrumiyeti cezasını tamamlayacak Eren de Jakobs'tan formayı alacak. Lemina'nın yokluğunda Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu gibi yedeklere şans doğacak. Sabah'ın haberine göre Fildişi Sahilleri, Nijerya, Senegal ve Gabon finale çıkmaları halinde 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçı da Afrika Uluslar Kupası'ndan olumsuz etkilenmiş olacak.