CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Afrika Uluslar Kupası kabusu! İşte o yıldızların kaçıracağı maçlar

Galatasaray'ın Afrika Uluslar Kupası kabusu! İşte o yıldızların kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da 21 Aralık 2025 ve 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Afrika Uluslar Kupası'nın düzenlenecek olması büyük bir problemi beraberinde getiriyor. 4 futbolcusunun ülkelerini temsil etmek için turnuvada olacağı sarı-kırmızılarda o ihtimale göre Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı da olumsuz etkilenebilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın Afrika Uluslar Kupası kabusu! İşte o yıldızların kaçıracağı maçlar

Son 2 maçta 5 puan kaybeden ve 1 puan farkla ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıları büyük tehlike bekliyor. 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında Afrika Uluslar Kupası düzenlenecek. Galatasaray'ın dört as oyuncusu bu organizasyonda ülkelerini temsil edecek. Osimhen (Nijerya), Lemina (Gabon), Singo (Fildişi Sahilleri) ve Jakobs (Senegal) Süper Lig'de iki maçın yanı sıra Turkcell Süper Kupa'daki Trabzonspor eşleşmesini kaçıracak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DE TEHLİKEDE

Şu an performansı yüksek sesle eleştirilen Icardi, Osimhen'in yokluğunda Aslan'ın en önemli gol silahı olacak. Singo yerine Macar oyuncu Sallai sağ beke geçecek, 45 gün hak mahrumiyeti cezasını tamamlayacak Eren de Jakobs'tan formayı alacak. Lemina'nın yokluğunda Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu gibi yedeklere şans doğacak. Sabah'ın haberine göre Fildişi Sahilleri, Nijerya, Senegal ve Gabon finale çıkmaları halinde 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçı da Afrika Uluslar Kupası'ndan olumsuz etkilenmiş olacak.

F.Bahçe'ye Ada'dan fırsat transferi!
Aslan'a bir Nijeryalı daha!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
G.Saray Arias için devrede!
F.Bahçe'den Belçikalı golcüye kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 01:17
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 01:17
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 01:17
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 01:17
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 01:17
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 01:17
Daha Eski
Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:17
İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! İspanya Gürcistan deplasmanında farklı galip! 01:17
A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon A Milli Takım’ımız penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:17
G.Saray'a transferde büyük şok! G.Saray'a transferde büyük şok! 01:17
Serdal Adalı resti çekti! Rafa Silva... Serdal Adalı resti çekti! Rafa Silva... 01:17
Buruk'un gözüne giremedi! Buruk'un gözüne giremedi! 01:16