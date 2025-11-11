Nijerya Federasyonu’ndan Osimhen kararı! Taraftar tepkisi sonrası liste değişti

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Nijerya, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika elemeleri play-off turunda Gabon ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Nijerya Futbol Federasyonu, mücadelenin öncesinde 21 kişilik aday kadroyu duyurdu. Ancak ilk listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in adının yer almaması ülkede büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada binlerce taraftar federasyonu eleştirirken Nijerya basınında da Osimhen'in dışarıda bırakılma gerekçesi tartışma konusu oldu. Gelen yoğun tepkilerin ardından federasyon kısa süre içinde açıklama yaptı ve listeyi yeniden paylaştı. Güncellenen kadroda Victor Osimhen'in de yer aldığı görüldü.

Osimhen'in yanı sıra Beşiktaş forması giyen ve takım kaptanlığını yapan Wilfred Ndidi de Nijerya kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Eric Chelle'in belirlediği kadro, önümüzdeki günlerde Gabon maçı hazırlıklarına Abuja'da başlayacak.