Fransızlardan olay transfer iddiası! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, birçok dünya devinin ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisine rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti. Bu seozn da sarı-kırmızılı forma altında gollerine devam eden Nijeryalı süper yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sezon başında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen için transfer dedikoduları sona ermiyor.
Stratejik danışman Luis Campos yönetiminde Lille'de parlayan Nijeryalı oyuncu, forvet piyasasında yeniden adı sıkça anılan bir isim haline geldi. Bu durum, profilinin büyük hayranı olan PSG'nin sportif danışmanı Luis Campos'un ilgisini de yeniden canlandırdı.
Fransız basınından Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Portekizli yönetici, Victor Osimhen'in transferi için PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'yi ikna etmeye çalışıyor.
Campos, Nijeryalı yıldızın atletik özellikleri ve bitiriciliğini öne çıkararak onu Luis Enrique'ye birçok kez önerdi. Ancak İspanyol teknik direktör, Gonçalo Ramos'un bu rolü üstlenmiş durumda olduğunu ve yeni bir transfere ihtiyacı olmadığını aktardı.
Haberde, Enrique'nin tutumundan dolayı PSG'nin bu transferi gerçekleştirmesinin düşük bir ihtimal olarak kaldığını ve Chelsea, Barcelona, Manchester United ve Liverpool'un Osimhen için harekete geçeceği belirtildi.