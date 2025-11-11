CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fransızlardan olay transfer iddiası! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"

Fransızlardan olay transfer iddiası! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, birçok dünya devinin ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisine rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti. Bu seozn da sarı-kırmızılı forma altında gollerine devam eden Nijeryalı süper yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 16:39 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 16:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fransızlardan olay transfer iddiası! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"

Sezon başında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen için transfer dedikoduları sona ermiyor.

Fransızlardan olay transfer iddiası! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"

Stratejik danışman Luis Campos yönetiminde Lille'de parlayan Nijeryalı oyuncu, forvet piyasasında yeniden adı sıkça anılan bir isim haline geldi. Bu durum, profilinin büyük hayranı olan PSG'nin sportif danışmanı Luis Campos'un ilgisini de yeniden canlandırdı.

Fransızlardan olay transfer iddiası! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"

Fransız basınından Sport'ta yer alan ve aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre Portekizli yönetici, Victor Osimhen'in transferi için PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'yi ikna etmeye çalışıyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fransızlardan olay transfer iddiası! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"

Campos, Nijeryalı yıldızın atletik özellikleri ve bitiriciliğini öne çıkararak onu Luis Enrique'ye birçok kez önerdi. Ancak İspanyol teknik direktör, Gonçalo Ramos'un bu rolü üstlenmiş durumda olduğunu ve yeni bir transfere ihtiyacı olmadığını aktardı.

Fransızlardan olay transfer iddiası! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"

Haberde, Enrique'nin tutumundan dolayı PSG'nin bu transferi gerçekleştirmesinin düşük bir ihtimal olarak kaldığını ve Chelsea, Barcelona, Manchester United ve Liverpool'un Osimhen için harekete geçeceği belirtildi.

Fransızlardan olay transfer iddiası! "Osimhen'i almanın hayalini kuruyor"

İŞTE O HABER

REKLAM-İdefix
G.Saray'dan Bissouma'ya beklenmedik teklif
DİĞER
Bahis skandalında üçüncü dalga yolda! Sıra teknik adamlarda...
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
Beşiktaş'tan Ter Stegen operasyonu!
Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Ter Stegen operasyonu! Beşiktaş'tan Ter Stegen operasyonu! 16:10
TBF'den anlamlı proje TBF'den anlamlı proje 15:50
Milli boksörlerden Riyad’da 6 madalya Milli boksörlerden Riyad’da 6 madalya 15:48
ABD'li atlete 45 ay ceza! ABD'li atlete 45 ay ceza! 15:45
Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması 15:40
Juventus'ta Comolli'ye yeni görev Juventus'ta Comolli'ye yeni görev 15:38
Daha Eski
G.Saray'dan Bissouma'ya beklenmedik teklif G.Saray'dan Bissouma'ya beklenmedik teklif 15:08
Filenin Sultanları set vermeden kazandı! Filenin Sultanları set vermeden kazandı! 14:34
"Üzgün değilim, çok sinirliyim!" "Üzgün değilim, çok sinirliyim!" 13:36
Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir" Dursun Özbek'ten 'bahis' açıklaması! "Cezalandırılmaları gerekir" 13:11
İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi... İspanya'da Yamal şoku! Milli maçımız öncesi... 12:58
Dursun Özbek: Bizi seyretmeye devam edin! Dursun Özbek: Bizi seyretmeye devam edin! 12:55