Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarları çileden çıkardı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kocaelispor maçında çıkardığı 11 ve oyun sistemi eleştirileri beraberinde getirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Kocaelispor maçına 4-4-2 taktiğiyle çıktı ve Icardi ile Osimhen yan yana oynadı.

Takvim'in haberine göre; Arjantinli yıldızın henüz fiziksel olarak hazır olmaması ve onda ısrarcı olunması taraftarların da tepkilerine neden oldu. Icardi, 90 dakika boyunca 3 şut çekti ve isabet bulamadı. 7 top kaybı yaptı. 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazanabildi.