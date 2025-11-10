CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarları çileden çıkardı

Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarları çileden çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız forvetlerinden Mauro Icardi eleştiri oklarını üzerine çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarları çileden çıkardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kocaelispor maçında çıkardığı 11 ve oyun sistemi eleştirileri beraberinde getirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Kocaelispor maçına 4-4-2 taktiğiyle çıktı ve Icardi ile Osimhen yan yana oynadı.

Takvim'in haberine göre; Arjantinli yıldızın henüz fiziksel olarak hazır olmaması ve onda ısrarcı olunması taraftarların da tepkilerine neden oldu. Icardi, 90 dakika boyunca 3 şut çekti ve isabet bulamadı. 7 top kaybı yaptı. 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazanabildi.

F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması!
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin
DİĞER
Beşiktaş dünya devinden alacak! Ocak ayının ilk bombası...
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin G.Saray'dan jet yanıt: Haddini bilsin 01:26
Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! Fenerbahçe Kadıköy'de çok rahat! 01:26
Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... Buruk'tan Icardi sözleri: Şanssızlık... 01:26
F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! F.Bahçe'den İrfan Can ve Cenk açıklaması! 01:26
Tedesco: Kusursuz değil ama... Tedesco: Kusursuz değil ama... 01:26
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:26
Daha Eski
Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! Buruk'tan mağlubiyetin ardından flaş sözler! 01:26
Osimhen: Olan oldu artık Osimhen: Olan oldu artık 01:26
G.Saray'ın mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de sevinç! G.Saray'ın mağlubiyeti sonrası Kadıköy'de sevinç! 01:26
Selçuk İnan: Gurur duyuyorum onlarla! Selçuk İnan: Gurur duyuyorum onlarla! 01:26
G.Saray Kocaeli'de kaybetti! G.Saray Kocaeli'de kaybetti! 01:26
G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! G.Saray'ın golü VAR'a takıldı! 01:26