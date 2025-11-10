GALATASARAY HABERLERİ - Eren Elmalı'dan PFDK sevkleri sonrası ilk açıklama

Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu disipline gönderildi. 1024 futbolcu arasında gösterilen Eren Elmalı'dan açıklama geldi.

Milli futbolcu yaptığı açıklamada;

"19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak deyince elimi ayağımı çektim." ifadelerini kullandı.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

İsmi bahis soruşturmasında geçen Galatasaray'ın sol beki Eren Elmalı, A Milli Takım'ın İspanya ve Bulgaristan ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

EREN ELMALI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasında adının geçtiği iddialar üzerine A Millî Takım'dan çıkarılan Eren Elmalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Elmalı, paylaşımında dosyada adının yer alma nedeninin yaklaşık beş yıl önce kendi takımı dışında yapılan bir bahis işlemi olduğunu belirtti. Milli futbolcu, "O günden bu yana ne bahis oynadım ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım oldu" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca futbolun etik ilkelerine ve kulüp değerlerine aykırı hiçbir davranışta bulunmadığını vurgulayan Eren Elmalı, "Futbol benim için hayatımın merkezinde olan bir tutku. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım" dedi.

Açıklamasını, "Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarıma karşı mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim" sözleriyle tamamladı.