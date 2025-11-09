CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray China Suarez'den Icardi'ye sürpriz istek! "Galatasaray'dan ayrıl, İtalya'ya dönelim"

China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! “Galatasaray’dan ayrıl, İtalya’ya dönelim”

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'ye sevgilisi China Suarez'den dikkat çeken bir talep geldi. Suarez, İstanbul'da mutsuz olduğunu söyleyerek yıldız golcüye İtalya'ya dönme çağrısında bulundu. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 12:42
China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! “Galatasaray’dan ayrıl, İtalya’ya dönelim”

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin geleceği, hem saha içindeki performansıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle yeniden gündeme geldi. 32 yaşındaki golcünün sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! “Galatasaray’dan ayrıl, İtalya’ya dönelim”

2022 yazında PSG'den transfer olduğu Galatasaray'da kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi'nin menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sezon sonunu beklemeden ilgilenen kulüplerle görüşmelere başlayacağız" demişti. Bu açıklamanın ardından İtalyan ve Meksika kulüplerinin deneyimli forvete ilgi gösterdiği haberleri dış basında yer almıştı.

China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! “Galatasaray’dan ayrıl, İtalya’ya dönelim”

Ancak Arjantin'den gelen son iddia, transfer söylentilerine yeni bir boyut kazandırdı. America TV'de yayımlanan "Sálvese quien pueda" programında konuşan gazeteci Yanina Latorre, Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in, yıldız futbolcudan Galatasaray'dan ayrılmasını istediğini öne sürdü.

China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! “Galatasaray’dan ayrıl, İtalya’ya dönelim”

Habere göre Suarez, İstanbul'da mutlu olmadığını, ailesine ve iş çevresine daha yakın olmak için İtalya'da yaşamak istediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, Icardi'ye "Galatasaray'dan ayrıl, Milano merkezli bir kulübe gidelim" şeklinde bir öneride bulundu.

China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! “Galatasaray’dan ayrıl, İtalya’ya dönelim”

Icardi'nin ise bu isteğe temkinli bir yanıt verdiği, "Kulübün vereceği kararı bekleyeceğim" dediği öğrenildi. Galatasaray'a olan bağlılığını sürdüren Arjantinli golcü, geleceğiyle ilgili nihai kararını sarı-kırmızılı yönetimin tutumuna göre şekillendirecek.

China Suarez’den Icardi’ye sürpriz istek! “Galatasaray’dan ayrıl, İtalya’ya dönelim”

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI
Bu sezon 14 maçta 534 dakika sahada kalan Mauro Icardi, 6 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray formasıyla toplamda 101 maça çıkan yıldız oyuncu, 67 gol ve 22 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
