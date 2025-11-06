Usta yazardan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Doktor olsa kansere çare bulur"
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temdilcimiz Galatasaray, Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Ajax-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Osimhen ilk yarıda 42 yaşındaki Ajax kalecisi Pasveer'i geçemedi. Doğru bir anlatımla Pasveer, iki mucizevi kurtarış yaptı Osimhen'in vuruşlarında. Galatasaray aradığı golü bir türlü bulamayınca, bu durumdan cesaret bulan Ajax, ilk yarım saatten sonra Galatasaray'ın üzerine geldi, birkaç pozisyon da buldu. Aslında benim için Barış Alper Yılmaz'ın maça 11'de başlamaması, büyük sürpriz oldu. Evet Barış Alper uzun süredir eski formunda değil. Ama Barış'ın bu takımın omurga oyuncularından biri olduğunu unutmamak lazım.
Sallai iyi niyetliydi ama Osimhen'i bir türlü topla buluşturamadı.
Galatasaray'ın buralara gelmesinde Osimhen kadar Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın da büyük rolü var. Dün Johan Cruijff Arena'da sakat olduğu için Yunus yoktu. Bu Galatasaray için büyük bir dezavantajdı. Bir de Barış Alper'in yokluğu nedeniyle ilk 45'te bütün yük Osimhen'in omuzlarındaydı. Osimhen de iki pozisyonda kaleciyi geçemedi. Yine de Galatasaray ilk yarıda deplasmanda olmasına rağmen Ajax'tan daha iyi bir futbol ortaya koydu. Ajax'ın gol silahı Weghorst'a Sanchez-Abdülkerim ikilisi adeta adım attırmadı.
Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken Barış Alper Yılmaz hamlesini yaptı.
Aklın yolu bir. Doğru bir hamleydi bu. Sara kenara geldi. Sallai ikinci yarıda daha iyiydi. Öne top taşıdı. Rakip kaleye şut attı. Barış'ın oyuna girişi, Sallai'yi de ateşlemiş oldu. Galatasaray harika bir golle öne geçti. Lemina topu sürükledi, kanattaki Sane'yi servis yaptı. Sane de harika bir orta ile Osimhen'i gördü. 'Gol canavarı' Osimhen de Pasveer'i sonunda avladı. Çok büyüksün Osimhen! Lemina harika bir maç çıkardı.
Sonrasında Barış Alper'in ortasında penaltımız geldi. Hakem Bastien, VAR uyarısı ile monitöre gitti ve penaltıyı verdi.
Osimhen penaltıdan duble yaptı. Bu golden sonra Johan Cruijff Arena'da Galatasaray taraftarının büyük coşkusuna şahitlik ettik. Dünkü maçta şunu gördük! Galatasaray'da Barış Alper formsuz da olsa oynar! Çünkü Galatasaray'ı ateşleyen oyuncudur Barış! Yürek savaşçısıdır bu takımın! Dün Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a iki penaltı birden kazandırdı.
Osimhen ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol birden attı. Hat-trick yaptı.
Ajax ne ki bu Osimhen var ya, suyu bile yakar! Doktor olsa, kansere bile çare bulur! Barış Alper öncesi, Barış Alper sonrası bir maç oldu. Barış girdi, Aslan kükredi! Hem de ne kükreme! Aslan, Amsterdam'da Ajax'a pençesini attı. Galatasaray ilk 24 derken, 4 maçta 9 puana ulaştı. Artık ilk 8 hesapları yapmalı Galatasaray! Tebrikler Galatasaray! Durmak yok, yola devam!
LEVENT TÜZEMEN – OSİMHEN BÜYÜLÜYOR
Osimhen UEFA'ya verdiği röportajda, "Devler Ligi'nde oynamak harika bir duygu. Biz 'Galatasaray burada' dedirtecek işler yapmanın zamanı geldi. Amacımız Avrupa'da iz bırakmak" dedi. Galatasaray taraftarlarının kendisini büyülediğini vurgulayan Osimhen, oynadığı futbolla ve attığı gollerle Galatasaray taraftarlarını büyülüyor. Galatasaray, Hollanda'da yıllardır kazanamama şansızlığını kırdı ve Ajax önünde alınan 3 puanla Devler Ligi'ne devam edeceğinin imzasını attı. Osimhen Hat-trick yaparak sadece geceye damga vurmadı gol krallığında tahta oturdu. Osimhen'i Galatasaray'a transfer eden Başkan Dursun Özbek'i kutluyorum.
Maç Osimhen ile kaleci Pasveer arasında geçti. Hollandalı kaleci, direndi ama sonunda Osimhen'in golcülüğüne teslim oldu. Hollanda futbolunun rol modeli Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımının hocası olan Okan Buruk, maç boyu Galatasaray'ı mükemmel yönetti ve doğru kararlar verdi. Etkisiz Sara'yı oyundan alıp Barış'ı ikinci yarı sahaya atarak Ajax'ın çöküşünü hazırladı. Barış'ın çalışkanlığı, mücadele gücü ve savaşçılığı Ajax savunmasını dağıtırken Osimhen'in daha konforlu hareket etmesini sağladı. Barış'ı ıslıklayanlar utanmıştır herhalde.
Sane sorumluluk alarak oynadı. Singo gücü, hızı ve çabukluğuyla savunmayı toparladı. Torreria ile Lemina Galatasaray'ın enerji güçleri oldu. Sane'nin ortasında Osimhen'ın kafayla attığı gol öncesi topu rakipten kazanan ve akıllı pasa dönüştüren Leminay'dı.
MUSTAFA ÇULCU – G.SARAY TARİH YAZDI
Galatasaray topa daha çok sahip olan ve önde pres yapan taraftı. İlk yarı kapalı savunmayı açmakta zorlandı. Ajax'ın tek oyun planı yüksek ortalarla Weghorst'u ceza alanında buluşturmaktı. İlkay ah bu maç tam senlikti. Hele bir de Yunus sahada olabilseydi ağır kalan, adam ve alan paylaşımında sıkıntılı Ajax savunması karşısında daha ilk yarıda iş biterdi. İki kaliteli ortada Osimhen iki gol pozisyonu yakaladı. İkinci yarıda benzer ortada ilk golü buldu. Hat-trick yapan Osimhen ve oynadığı futbol ile Galatasaray tarih yazdı. Bravo Galatasaray, futbolumuzun gururu oldunuz.
Benoit Bastien 42 yaşında, öğretmen. Fransızların Turpin, Letexier'den sonra 3 numarası. Geçen sezon 10 uluslararası maçla en iyi sezonunu yaşadı. 12 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. Tur'da S.Bratislava-K.Almaty maçını 11 sarı 1 kırmızı kartla tamamladı. 28 Ağustos'da Utrecht-Mostar Avrupa Ligi yönetti.
4'te Torreira'ya kontrolsüz hareketi dolayısıyla Mokoi'ye gösterdiği sarı ile otoritesini ortaya koydu. Singo'nun 39'da Wijndal'a ve 40'ta Gloukh'a yaptığı eylemlerde sarı görmemesi büyük şanstı! Kulübelerden gelen tepkilere karşı UEFA sıfır tolerans diyor, Bastien de örneği uyguladı. 64'te Baas topa sağ kol açık genişleyerek geliyor, baldırından seken top net penaltı. Hakem göremedi, doğru VAR müdahalesi ile doğru penaltı kararı geldi. 76'da Barış Alper'in şutunda Alders'in sağ kolu yukarıda genişleyerek kayarak hamle yaptı. O kola gelen topta net penaltıydı Bastien de bastı penaltıyı...