Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez deplasmanda alınan galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 10:00
GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'den Okan Buruk sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadıklarını ancak son 3 maçta iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Sanchez, "Okan hoca agresif bir futbol oynatmayı seviyor. Özellikle bizi savunmada karşılamaya çalışan takımlara karşı. Böyle bir tarz geliştirmemiz iyi oluyor. Taktik olarak da evrildiğini düşünüyorum. Bu yıl daha sabırlı bir oyun oynuyoruz. Çok daha zor şans vermeye başladık. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadığımız halde iyi reaksiyon verdik. Frankfurt maçı, benim için de normalin dışında bir maç olmuştu. Victor da kendi işini yapıyor, hepimiz gibi. Takımın bir parçası olarak golleriyle katkı sağlıyor. Son 3 maçta çok iyi mücadele ettik. Çok iyi çıkışa geçtik. Sadece ilk 11'deki oyuncular değil, İstanbul'da kalan oyuncular da yedek oyuncular da kulüp çalışanları da taraftarlar da çok iyi işler çıkarttığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

