GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen tarih yazmaya bir adım uzakta! Ajax maçında rekor fırsatı

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanında sahne alacak. Nijeryalı forvet, gol atması halinde sarı-kırmızılıların Avrupa tarihine geçecek ve efsane isimleri yakalayacak. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 09:32
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, bu akşam TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Johan Cruyff Arena'da oynanacak dev mücadelede sarı-kırmızılılar, üst üste üçüncü galibiyetini alarak lig aşamasında zirveye doğru tırmanmak istiyor.

CİMBOM AVRUPA'DA 331. KEZ SAHADA

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 331 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 118 galibiyet, 89 beraberlik ve 124 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılılar, rakip filelere 456 gol gönderirken kalesinde 504 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 126. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında 125 maç geride bırakan Aslan, bu mücadelelerde 31 galibiyet, 31 beraberlik ve 63 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, rakip ağlara 127 gol atarken 216 gole engel olamadı.

2012'DEN SONRA BİR İLK PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettikten sonra Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i 3-1 yenmişti. Ajax deplasmanında da kazanırsa, 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi'nde üst üste 3 maç kazanmış olacak.

AVRUPA'DA DEPLASMAN HASRETİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda son galibiyetini 2023-2024 sezonunda Manchester United'ı 3-2 yenerek aldı. Bu maçın ardından çıktığı 10 dış saha mücadelesinde 7 yenilgi ve 3 beraberlik yaşayan Cimbom, bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

OSIMHEN TARİHE GEÇEBİLİR

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 9 gole ulaşan Victor Osimhen, şimdiden kulüp tarihinin en skorer yabancı golcüleri arasında yer alıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Avrupa arenasında üst üste 7 maçta gol atarak Burak Yılmaz'ın 6 maçlık serisini geride bırakan Nijeryalı yıldız, Ajax karşısında ağları sarsarsa rekor kitaplarına bir adım daha yaklaşacak.

Osimhen 1 gol daha atarsa 10 gollü Harry Kewell'ı yakalayacak, 2 gol bulursa 11'er golle zirveye yakın Hagi ve Jardel ile aynı sırayı paylaşacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA'DAKİ YABANCI GOLCÜLERİ

  • 12 gol: Milan Baros, Shabani Nonda

  • 11 gol: Gheorghe Hagi, Mario Jardel

  • 10 gol: Harry Kewell

  • 9 gol: Victor Osimhen

  • 8 gol: Mauro Icardi

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
