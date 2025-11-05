GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen tarih yazmaya bir adım uzakta! Ajax maçında rekor fırsatı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

2012'DEN SONRA BİR İLK PEŞİNDE Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettikten sonra Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i 3-1 yenmişti. Ajax deplasmanında da kazanırsa, 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi'nde üst üste 3 maç kazanmış olacak.

AVRUPA'DA DEPLASMAN HASRETİ Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda son galibiyetini 2023-2024 sezonunda Manchester United'ı 3-2 yenerek aldı. Bu maçın ardından çıktığı 10 dış saha mücadelesinde 7 yenilgi ve 3 beraberlik yaşayan Cimbom, bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor.