Haberler Galatasaray Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde! İşte o çarpıcı istatistik

Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde! İşte o çarpıcı istatistik

Galatasaray iç sahada yakaladığı 24 maçlık yenilmezlik serisiyle birlikte Avrupa devlerini geride bıraktı. Sarı kırmızılılar Avrupa'nın 10 büyük liginde en uzun süre maç kaybetmeyen takım oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:10
Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde! İşte o çarpıcı istatistik

Süper Lig'in 11. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray iç sahadaki yenilmezlik serisini de 24 maça çıkardı.

Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde! İşte o çarpıcı istatistik

Sarı- Kırmızılılar bu seriyi sürdürürken son yaptığı 3 puan kaybını da derbilerde yaşadı. Cimbom geçen sezon Fenerbahçe ile 0-0, bu sezon Beşiktaş ile 1-1 ve Trabzonspor ile de 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde! İşte o çarpıcı istatistik

Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom 24 maçlık seriyle Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında Juventus, Napoli, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica ve Marsilya gibi takımları geride bırakarak zirvede yer aldı.

Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde! İşte o çarpıcı istatistik

Sarı-Kırmızılı takımı 16 maçlık seriyle İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli takip etti. Rus ekibi CSKA Moskova 15 maç ile 3. sırada yer alırken, onu 13'er maçla Zenit ve Benfica takip etti. Real Madrid iç sahada 10 maçlık seri yakalarken, Juventus ise 9 maçlık seri yakaladı. Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton da evinde 9 maçlık seri yakaladı.

