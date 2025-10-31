Galatasaray’dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! Rekorları altüst edecek bonservis

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2025-2026 sezonuna fırtına gibi başladı. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet, bir kez daha Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi.

Sezon başında Barcelona, PSG ve Manchester United gibi kulüplerin ilgisine rağmen Galatasaray'a imza atan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Ancak yıldız futbolcunun yükselen grafiği, dev kulüplerin yeniden kapıyı çalmasına neden oldu.