Galatasaray'dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! Rekorları altüst edecek bonservis

Galatasaray’dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! Rekorları altüst edecek bonservis

Galatasaray, Avrupa devlerinin radarındaki Victor Osimhen için astronomik bir bonservis bedeli belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, 140 milyon euronun altındaki tekliflere kapıyı kapattı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 08:46
Galatasaray’dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! Rekorları altüst edecek bonservis

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2025-2026 sezonuna fırtına gibi başladı. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet, bir kez daha Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi.

Galatasaray’dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! Rekorları altüst edecek bonservis

Sezon başında Barcelona, PSG ve Manchester United gibi kulüplerin ilgisine rağmen Galatasaray'a imza atan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Ancak yıldız futbolcunun yükselen grafiği, dev kulüplerin yeniden kapıyı çalmasına neden oldu.

Galatasaray’dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! Rekorları altüst edecek bonservis

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen için rekor seviyede bir bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılılar, 140 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.

Galatasaray’dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! Rekorları altüst edecek bonservis

Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bu bedelle hem Süper Lig hem de kulüp tarihinin en yüksek satışına imza atmayı hedefliyor.

Galatasaray’dan Osimhen için dudak uçuklatan talep! Rekorları altüst edecek bonservis

26 yaşındaki Osimhen'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta forma giyen golcü futbolcu, 6 gole imza atarak performansıyla fark yarattı.

