Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan sağlık durumu merak edilen Wilfried Singo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 22:29 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 23:22
Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi son antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda tedavi süreci devam eden ve taraftarların kritik mücadeleye yetişip yetişmeyeceğini merak ettiği Wilfried Singo, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fildişi Sahilli oyuncunun Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. Singo'nun oynayıp oynamayacağına ise maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

