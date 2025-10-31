Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi son antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda tedavi süreci devam eden ve taraftarların kritik mücadeleye yetişip yetişmeyeceğini merak ettiği Wilfried Singo, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fildişi Sahilli oyuncunun Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer alması bekleniyor. Singo'nun oynayıp oynamayacağına ise maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.