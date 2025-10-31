Baskı gol getiriyor

Galatasaray'da Okan Buruk, futbolculuk döneminde önemli bir parçası olduğu hücum presini, teknik direktör olarak da harika bir şekilde hayata geçiriyor. Sarı-kırmızılılar özellikle Victor Osimhen'in gelişinden sonra hücumda rakiplerine inanılmaz bir baskı uygulayıp hem çıkmalarına engel oluyor hem de hataya zorluyor. Okan Buruk'un öğrencileri hücumda yapılan baskılar sonucunda bu sezon tam 10 gole imzasını attı. Resmi maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 10 kez hücum presle gol buldu.

Attığı gollerin yüzde 33.3'ünü bu şekilde bulan G.Saray'ın ileri uçları sadece skor üretmekle kalmıyor, müthiş de bir takım savunması uyguluyor. Savunmaya en ileriden başlayan G.Saray, bu sezon ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez baskı sonucunda gol buldu. Bodo Glimt mücadelesindeki tüm goller ani pres sonucunda gelirken, Osimhen, Barış Alper, Yunus Akgün, Lemina ve özellikle Torreira bu konuda üzerlerine düşeni fazlasıyla gerçekleştiriyor. Okan Buruk oyunculuk döneminde de Emre ve Suat ile rakiplerini boğuyordu.