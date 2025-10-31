CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Baskı gol getiriyor

G.Saray bu sezon resmi maçlarda attığı 30 golün 10’unu ileri uç oyuncularının yaptığı baskı sonucunda kaydetti. Okan Buruk, futbolculuk döneminde parçası olduğu anlayışı bu kez teknik adam olarak çok iyi uyguluyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Galatasaray'da Okan Buruk, futbolculuk döneminde önemli bir parçası olduğu hücum presini, teknik direktör olarak da harika bir şekilde hayata geçiriyor. Sarı-kırmızılılar özellikle Victor Osimhen'in gelişinden sonra hücumda rakiplerine inanılmaz bir baskı uygulayıp hem çıkmalarına engel oluyor hem de hataya zorluyor. Okan Buruk'un öğrencileri hücumda yapılan baskılar sonucunda bu sezon tam 10 gole imzasını attı. Resmi maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 10 kez hücum presle gol buldu.

Attığı gollerin yüzde 33.3'ünü bu şekilde bulan G.Saray'ın ileri uçları sadece skor üretmekle kalmıyor, müthiş de bir takım savunması uyguluyor. Savunmaya en ileriden başlayan G.Saray, bu sezon ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez baskı sonucunda gol buldu. Bodo Glimt mücadelesindeki tüm goller ani pres sonucunda gelirken, Osimhen, Barış Alper, Yunus Akgün, Lemina ve özellikle Torreira bu konuda üzerlerine düşeni fazlasıyla gerçekleştiriyor. Okan Buruk oyunculuk döneminde de Emre ve Suat ile rakiplerini boğuyordu.

