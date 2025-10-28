Cimbom klasiği

Süper Lig'de son 3 senenin şampiyonu olan G.Saray, halkaya bir yenisini daha ekleme yolunda emin adımlarla devam ederken, sahadaki istikrarı ile fark yaratmaya devam ediyor.

Önemli bir üçlemeye uzanan sarı-kırmızılılılar, şampiyonluğa uzandığı ilk yılda başlarda bocalama yaşarken, ardından hep aynı performansı sergiledi.

2022-23 sezonunu ilk 10 haftasını 18 puanla geçerek liderin 5 puan gerisinde 8. sırada geçiren G.Saray, son 3 yıldır ise hep aynı puanı topluyor ve sezon sonundaki yerini asla değiştirmiyor.

Göztepe galibiyetinin ardından 10 haftadaki 9. zaferini elde eden sarı-kırmızılılar, 1 kez de berabere kalarak 28 puanla rakiplerine fark attı. Ancak işin ilginç yanı, Okan Buruk'un öğrencileri 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında da ligin ilk 10 haftasını 28 puanla geçmişti. Bu süreçlerde sadece 1 kez takılan ve rakiplerini ezip geçen sarı-kırmızılılar, sonuçlardaki istikrarını asla kaybetmedi. Bu sezon zaferlerine bir de Şampiyonlar Ligi'ni ekleyen Cimbom, mücadele ettiği tüm kulvarlarda dikkat çekmeyi başarıyor.