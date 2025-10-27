Süper Icardi

Fiziksel durumu nedeniyle zaman zaman eleştirilse de Mauro İcardi her zaman klasını göstermeye devam ediyor. Özellikle Süper Lig maçlarında Arjantinli futbolcu bambaşka bir performans sergiliyor. Göztepe'nin eksik kalmasının ardından ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Arjantinli futbolcu, yine farkını gösterdi. Mücadelenin 66. dakikasında sahneye çıkan İcardi, Osimhen'in şutunda kaleciden dönen topu iyi takip ederek uçan bir vole ile fileleri buldu.

İÇ SAHADAKİ 4. GOLÜ

Böylece Süper Lig'de bu sezonki 6. golünü kaydeden Arjantinli oyuncu, yeniden krallık yarışında iddialı bir konuma yükseldi. Sakatlığının ardından bir türlü beklenen fiziksel duruma gelemeyen tecrübeli futbolcu, krallık yarışında Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu ile arasındaki farkı 1 gole indirmeyi başardı. İcardi'nin attığı güzel golden sonra bütün tribünler hep bir ağızdan artık kendisi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısı ile RAMS Park'ı inletti. Bu İcardi'nin iç sahadaki dördüncü golü oldu.

GÖZÜ REKORDA

Attığı golle güne damgasını vuran Mauro İcardi, hedeflerinin olduğunu söyledi. G.Saray tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olan Hagi'nin rekoruna göz diken İcardi, "Forvet olarak gol atınca mutlu oluyorum. Daha fazla zaman almadığım bir dönemdeyim ama goller atmak, gol krallığı için mücadele etmek önemli. G.Saray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak hedefim" dedi.

27

G.Saray karşılaşmayı 27 şutla tamamlayıp rakip kaleyi abluka altına aldı.