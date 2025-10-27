Gabriel Sara siftah yaptı

G.Saray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Göztepe önünde işi çözen futbolcu oldu. Süper Lig'de geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinde asiste imzasını atan Sambacı, dün de skoru 2-1'e getiren isim oldu. Ceza alanı dışarısında bekletmeden gelişin güzel bir vuruş yapan Sara, kaleciyi avlamayı başardı. 63'te güzel bir vuruşla bu sezonki ilk golünü kaydeden Sara son iki haftada da skor katkısı sağlamayı başardı. İlkay Gündoğan ve Torreira'nın yokluğunda sorumluluğu artın Sara, bunun üstesinden gelmeyi başardı.
