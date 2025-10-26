CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Savunmada alarm

Savunmada alarm

Sarı-kırmızılılarda sınırda bulunan Davinson Sanchez, kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak olan kritik Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılılarda geniş kadroyu teknik direktör Okan Buruk oldukça verimli bir şekilde kullanıyor. Ancak son zamanlarda takımda yaşanan eksikler nedeniyle başarılı çalıştırıcı oyuncularından daha dikkatli olmalarını istiyor. Sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo'nun yanı sıra bugünkü zorlu Göztepe mücadelesinde babasının rahatsızlığı nedeniyle özel izin verilen Lucas Torreira da olmayacak. Bunun üzerine sarıkırmızılılarda savunmada alarm verilmiş durumda.

Savunmadaki müthiş bir uyum yakalayan Davinson ve Abdülkerim Bardakcı'dan Kolombiyalı oyuncunun 3 sarı kartı bulunuyor. Bugünkü kritik karşılaşmada kart görmesi halinde Davinson, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan zorlu Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk oyuncusundan da itiraz ya da gereksiz nedenlerde kart görmemesini isterken girilen zorlu viraja dikkat çekti. Singo sakat olduğu için alternatif olarak Kaan Ayhan ve Arda Ünyay bulunuyor.

