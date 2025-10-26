Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! O maça yüzde yüz hazır

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Bodo/Glimt mücadelesi öncesi şok bir sakatlık geçiren İlkay Gündoğan'ın tedavisine vakit kaybetmeden başlandı. Sarı kırmızılılarda tecrübeli oyuncu, o kritik maçta yüzde yüz hazır biçimde sahada olacak. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 09:48
Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşması öncesi çıktığı son antrenmanı tamamlayamayan İlkay Gündoğan, mücadelede forma giyememişti.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada arka adalesinden sakatlandığı ve başlandığı ifade edilen İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç belli oldu.

DERBİDE YÜZDE YÜZ HAZIR

NTV Spor'da yer alan habere göre Kasım ayındaki milli aranın ardından çalışmalara başlayacak olan İlkay Gündoğan'ın 1 Aralık tarihindeki Fenerbahçe derbisinde tamamen hazır olarak sahalara dönmesi hedefleniyor.

İLK GOLÜ DERBİDEYDİ

Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 5, Devler Ligi'nde 2 maça çıkan İlkay, 485 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile şu ana kadar kaydettiği tek golü Beşiktaş derbisinde atmıştı.

