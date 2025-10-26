Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Göztepe bu ligin en dinamik takımlarından biri. Göztepe maçları biraz zor geçiyor. 11'e 11'de bunu daha net gördük. Çok fazla uzun top, ikinci top, geçiş hücumu... Her taç atışı... Uzun taç atıyorlar. Duran topları, kaleci atışları uzun. Bazen maçın oynanmadığı yerler de oluyor. Ancak, onun yanında bunu çok iyi oynuyorlar. İkinci topu oynuyorlar. Önde rakip kaleye çabuk gidiyorlar. Maça önde baskıyla başladılar, bunu bekliyorduk. Efkan'ı da araya baskıya götürdüler. 1-0 geriye düştük. Devamında 1-1'i yakaladık. Oyuna daha net girdik. Rakibin 10 kişi kalması sonrası başka bir maç oldu. 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı da iyi oynadılar, bunu da iyi oynuyorlar. Berabere kaldılar. Açtık, 2-1 ve 3-1 oldu. Kalecinin önemli kurtarışları vardı. Önemli bir takımı yendik. 3 gol yemişlerdi. Önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti bizle beraber olmayan Torreira ve babasına armağan ediyoruz. Babası bize hep uğurlu geliyor buraya geldiğinde."

"RAKİP 10 KİŞİ KALINCA DAHA KOLAY OLDU"

"Rakip 10 kişi kalınca özellikle Jakobs'u daha yüksekte kullandık. Icardi'yi de forvet yaptık. Sara'yı da orta sahanın önüne attık. Yunus'u kanata aldık. Mauro ile birlikte daha çok üretmeye başladık. 3'lü savunma oynayan takımlara karşı 2'li forvet daha kolay oluyor. Rakip 10 kişi kalınca daha kolay oldu. Düşündüğümüz, uygulayacağımız şeylerden biri bu. Maç maç, rakibe göre yapıyoruz bunu." dedi.

"BARIŞ'TAN MEMNUNUM"

Okan Buruk, devre arasında oyundan çıkardığı Barış Alper Yılmaz'ın performansından memnun olduğunu söyledi.

Tecrübeli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında bir grup taraftarın tepkisini çeken Barış Alper Yılmaz'ı devre arasında oyundan almasının sorulması üzerine, "Barış'tan memnunum. İlk yarıda çok mücadele etti. Gol öncesi baskıyı yapan Barış, oyun içinde maksimumunu verdi. Üst üste çok maç oynadı. Maçta çok orta yapmaya başladık ve bir Osimhen'e açıyorduk. Gereksiz ortalar yapmaya başladık. Hem çift santrforla oynamak hem de bekleri daha yükseğe çıkarmayı istedik. Barış çizgiyi kullanmayı seven bir oyuncu. Onun yerine Icardi'yi ceza sahasında etkili olması için aldım. Yoksa Barış'ın performansından memnunum." şeklinde görüş belirtti.

"BÜTÜN TAKIMLARI HALA ŞAMPİYONLUK MÜCADELENİN İÇİNDE GÖRÜYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Süper Lig'de kendilerinin yanı sıra Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yarışında aynı oranda iddialı olduğunu kaydetti.

Ligde 11. haftasında şampiyonluk yarışında kritik maçların yapılacağını dile getiren Buruk, "Bütün takımları hala şampiyonluk mücadelenin içinde görüyorum. Trabzonspor dün kazandı. Şu anda aramızdaki puan farkı beş. Bütün takımların aynı şansı olduğunu düşünüyorum. Yarış kaç takımla, ne kadar gider birkaç haftaya netleşir. Haftaya Galatasaray-Trabzonspor, Beşiktaş-Fenerbahçe maçları var. Kritik bir hafta. Üst tarafta mesafelerin açılıp açılmayacağını göreceğiz. Herkesin şansı eşit ama ileriye dönük kaç takımının bunu devam ettireceğini söylemek zor. Bence dört takım da aynı şekilde iddialı." diyerek sözlerini tamamladı.