Galatasaray-Göztepe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor ile karşılaşacağı haftanın öncesinde zorlu rakibi Göztepe'yi konuk ediyor. Göz-Göz ise mücadeleden puan veya puanlar alarak ligde yeniden üst sıralara tırmanmayı ve geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde ellerinden kaçırdıkları Avrupa biletini bu kez almayı hedefliyor.

RAMS Park'taki kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

Göztepe: Lis, Furkan, Bokele, Heliton, Arda Okan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Ligde 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna namağlup devam eden Cimbom, Göztepe karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmada iç saha avantajını kullanmak isteyen Galatasaray, taraftarı önünde puanını 28'e çıkartıp zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

LEROY SANE PERFORMANSINI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada takımının 2 golünü atan Leroy Sane, performansı ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Hafta içi Bodo/Glimt ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başaran Alman futbolcunun, Göztepe maçındaki performansı taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

GALATASARAY KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da babasının rahatsızlığından dolayı özel izinle ülkesine giden Lucas Torreira ve tedavileri devam eden İlkay Gündoğan ile Wilfried Singo, Göztepe maçında oynamıyor. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez ise geçen hafta Başakşehir karşısında cezasını tamamladı.

GALATASARAY İLE GÖZTEPE ARASINDA 63. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 37 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da berabere sona erdi. Galatasaray'ın 99 golüne, Göztepe 45 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray, 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

OKAN BURUK İLE STANIMIR STOILOV 3. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov 3. kez rakip oluyor. Geride kalan 2 müsabakada da kazanan Buruk'un ekibi oldu.

İKİ TAKIM SON BERABERLİĞİNİ 1980 YILINDA ALDI

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son maçlar berabere sona ermedi. İki takım arasında son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da yapılan mücadele 1-1 tamamlanırken, daha sonra oynanan 20 müsabakada Aslan 18 kez kazandı, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

GALATASARAY'DAN GÖZTEPE'YE ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Tümü Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Galatasaray 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Göztepe ise 1 kez kazandı.

SARI-KIRMIZILILARDAN 17 MAÇLIK SERİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra ligde yaptığı mücadelelerde yenilmedi. Bu süreçteki müsabakaların 16'sından 3 puanla ayrılan Aslan, 1 kez de beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon Süper Lig'de geçtiğimiz hafta konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1'lik skorla yendi.

RAMS PARK'TA 30 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, RAMS Park'ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 30 resmi karşılaşmada 22 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Süper Lig'de bu sezon çıktığı müsabakalarda hücumda ve defansta başarılı performans sergileyen Galatasaray, rakip fileleri 22 kez havalandırdı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Ligde yaptığı 9 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Aslan, 4 golle de Göztepe'den sonra en az gol yiyen ikinci takım olarak bulunuyor.

9 FARKLI FUTBOLCUDAN GOL KATKISI

Galatasaray'ın attığı 22 golü, 9 farklı futbolcu kaydederken, sarı-kırmızılılarda; Mauro Icardi 5, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Victor Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez ise 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük mücadelesinde de Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

TARAFTARDAN BARIŞ ALPER YILMAZ'A DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında bir grup taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a moral verdi.

ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribününde Barış Alper için, "Mücadeleye yılmadan devam." pankartı asıldı.

TORREIRA TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira, maç öncesi takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli futbolcunun ısınma için sahaya çıkmayı bekleyen takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşerek hem başarı dilediği hem de galibiyet beklediğini söylediği öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcuların da Torreira'ya galibiyet sözü verdiği bildirildi.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE

İki takımın oyuncuları, seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı.

Galatasaray Kulübü, Göztepe müsabakası öncesinde düzenlenen seremonide futbolcularla birlikte İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli çocuklara yer verdi.

Bu sırada "Filistin'de devam eden insan haklarına aykırı zulmün sona ermesini umut ediyoruz." anonsu yapıldı.

KAZIMCAN KARATAŞ İKİNCİ KEZ MAÇ KADROSUNDA

Bu sezon sadece 3. haftadaki Zecorner Kayserispor karşısında maç kadrosunda bulunan Kazımcan Karataş, Göztepe müsabakasıyla ikinci kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Genç oyuncu, İzmir temsilcisi karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

GALATASARAY'DAN 29 EKİM KUTLAMASI

Sarı-kırmızılı takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel tişörtlerle sahaya çıktı.

Galatasaraylı futbolcular, ısınma sırasında önünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı tişörtler giydi. Futbolcuların sahaya çıkışı sırasında da 10. Yıl Marşı çalındı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan "Türkiye Cumhuriyet'i mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır." sözünün yanı sıra "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet. 29 Ekim 1923." ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır." yazılı pankartlar açtı.

Ayrıca statta "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet." anonsu yapıldı. Tribünlerde de çok sayıda Türk bayrağı yer aldı.

GÖZTEPE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, son yaptığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Galatasaray deplasmanına Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Anthony Dennis, Muhammed Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson Carvalho ve Juan Santos 11'i ile çıktı.

İzmir temsilcisinin yedek kulübesinde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Ahmet Ildız, Ishola Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan Teixeira, Novatus Miroshi, Uğur Kaan Yıldız, Salem Bouajila ve Ogün Bayrak yer aldı.

Bulgar teknik adam Stoilov, Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 mağlup oldukları Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Miroshi'yi yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine kart cezası biten Dennis'i oynattı.