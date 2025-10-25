CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! Bodo zaferinin şifresi ortaya çıktı

Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! Bodo zaferinin şifresi ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç üst üste kazanan Galatasaray'ın dikkat çeken istatistiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! Bodo zaferinin şifresi ortaya çıktı

Bodo/Glimt maçında 120 km koşan Galatasaray, sahip olduğu dinamik kadrosuyla bunu başardı. Sahaya çıkan ilk 11'in yaş ortalaması 28 idi. 1994'lü Abdülkerim Bardakcı ve 1993'lü Mario Lemina dışında sarı-kırmızılı takımda 30 yaş üzerinde oyuncu yoktu. Sabah'ta yer alan habere göre, 2000 doğumlu Barış Alper ve Yunus'un desteklediği 26 yaşındaki Osimhen yüksek tempodaki koşularıyla Bodo/Glimt'i hataya zorladı ve rakip stoperlerden kapılan iki topla iki gol geldi. 28 yaş ortalamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Sane başta olmak üzere yeterli tecrübeye sahip Galatasaray, 3 maçta topladığı 6 puanla iddiasını ortaya koydu.

SON DAKİKA
