Galatasaray'ın yıldızlarına Bodo/Glimt maçında yakın takip! İşte izlenen 3 isim

Galatasaray'ın, Liverpool ile oynadığı maçın ardından Bodo/Glimt maçının da Avrupa kulüplerinin scoutları tarafından ilgiyle takip edildiği öğrenildi. Scoutların özellikle sarı-kırmızılı ekipteki o 3 isme yoğunlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Devler Ligi sarı-kırmızılı oyuncular için önemli bir vitrin oluyor. Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt sınavı da Avrupalı scoutlar tarafından ilgiyle takip edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Roma, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ve Everton, Alman temsilcisi Stuttgart scoutlarını görevlendirdi. Sabah'ta yer alan habere göre özellikle Osimhen, Barış Alper ve Yunus dün vitrine çıktı.

Barış'a sezon başında Suudi Arabistan takımı NEOM teklif getirmiş ancak 50 milyon Euro isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu bırakmamıştı. Ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi faktörüyle Aslan'ın yıldızlarına cazip teklifler bekleniyor.

Bu arada sakat Singo'nun yokluğunda Sallai sağ bekte görev yaparken, Başakşehir'e attığı 2 golle morallenen Leroy Sane sağ açıkta tercih edildi. Yedek soyunan Icardi ise 73'te oyuna girdi.

