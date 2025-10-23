HaberlerGalatasaray Galatasaray'ın yıldızlarına Bodo/Glimt maçında yakın takip! İşte izlenen 3 isim
Galatasaray'ın yıldızlarına Bodo/Glimt maçında yakın takip! İşte izlenen 3 isim
Galatasaray'ın, Liverpool ile oynadığı maçın ardından Bodo/Glimt maçının da Avrupa kulüplerinin scoutları tarafından ilgiyle takip edildiği öğrenildi. Scoutların özellikle sarı-kırmızılı ekipteki o 3 isme yoğunlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Devler Ligi sarı-kırmızılı oyuncular için önemli bir vitrin oluyor. Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt sınavı da Avrupalı scoutlar tarafından ilgiyle takip edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Roma, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ve Everton, Alman temsilcisi Stuttgart scoutlarını görevlendirdi. Sabah'ta yer alan habere göre özellikle Osimhen, Barış Alper ve Yunus dün vitrine çıktı.
Barış'a sezon başında Suudi Arabistan takımı NEOM teklif getirmiş ancak 50 milyon Euro isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu bırakmamıştı. Ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi faktörüyle Aslan'ın yıldızlarına cazip teklifler bekleniyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.