Galatasaray'ın yıldızlarına Bodo/Glimt maçında yakın takip! İşte izlenen 3 isim

Devler Ligi sarı-kırmızılı oyuncular için önemli bir vitrin oluyor. Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt sınavı da Avrupalı scoutlar tarafından ilgiyle takip edildi.