Daha farklı olabilirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Yaptığımız planlar rakiple ve maçla eşleşti. İlk yarı çok daha diri ve agresiftik. Topa daha çok sahip olduk, sadece bir tane pozisyon verdik. 3-0 sonrası oyuncu değişiklikleriyle birlikte biraz daha sahamıza çekildik. İyi bir oyunla, çok pozisyona girip ve çok fazla rakip ceza alanında topla buluşarak kazandık. Daha farklı bir skor da olabilirdi. Daha farklı da kazanabilirdik. Yeni formatta atılan her gol önemli. Oyuncularımı da kutluyorum. Bütün oyuncularımızı iyi günde, kötü günde hep destekleyelim."