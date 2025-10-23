CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Daha farklı olabilirdi

Daha farklı olabilirdi

Teknik direktör Okan Buruk, "Daha farklı bir galibiyet de alabilirdik. İyi oynadık, çok fırsat bulduk. Takımı kutluyorum. Giren çıkan her oyuncumun desteğe ihtiyacı var" dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Daha farklı olabilirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Yaptığımız planlar rakiple ve maçla eşleşti. İlk yarı çok daha diri ve agresiftik. Topa daha çok sahip olduk, sadece bir tane pozisyon verdik. 3-0 sonrası oyuncu değişiklikleriyle birlikte biraz daha sahamıza çekildik. İyi bir oyunla, çok pozisyona girip ve çok fazla rakip ceza alanında topla buluşarak kazandık. Daha farklı bir skor da olabilirdi. Daha farklı da kazanabilirdik. Yeni formatta atılan her gol önemli. Oyuncularımı da kutluyorum. Bütün oyuncularımızı iyi günde, kötü günde hep destekleyelim."

